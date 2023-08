2. generace projektoru Freestyle od Samsungu podporuje Gaming Hub

Dokáže promítnout až 100″ velký obraz

Díky flexibilní možnosti polohování můžete promítat téměř kdekoliv

Novinka od Samsungu je na první pohled téměř totožná s 1. generací a shoduje se v mnoha ohledech i v technologické výbavě. Nově ovšem projektor přichází s podporou služby Gaming Hub, díky čemuž si jeho prostřednictvím můžete vychutnat přístup do světa špičkových herních titulů od Xboxu, Nvidia GeForce NOW, Amazon Luna, Utomik a dalších partnerů, a to, aniž byste museli vlastnit herní konzoli. Těšit se můžete i na služby jako je Spotify, YouTube, Twitch apod.

Nastavte si až 100″ velikost promítaného obsahu

Herní tituly anebo jen promítání filmů jsou k dispozici ve Full HD rozlišení s možností nastavení velikosti promítání od 30“ do 100“. Samozřejmostí je i vestavěný 5W reproduktor s 360° zvukem a podporou Dolby Audio.

The Freestyle Feature | Samsung US

Promítejte téměř kdekoliv

Velkou výhodou projektoru je pak jeho integrovaný držák s otočným provedením díky čemuž nejste omezeni na pouhé promítání na stěnu před vámi, ale můžete využít popřípadě i strop. Výhoda flexibilního držáku ve spojení s možností nastavení velikosti obrazu v opravdu širokém rozsahu představuje téměř neomezené možnosti promítání v jakémkoliv prostoru.

Technické specifikace pod drobnohledem

Stejně jako u projektoru 1. generace i 2. generace je vybavena OS Tizen a podporuje hlasové ovládání. Nechybí pak ani dálkový ovladač. Projektor také podporuje technologii SolarCell Remote pro rychlé dobíjení baterií pomocí solární energie

velikost obrazu 30″ až 100″

rozlišení Full HD (1920 x 1080 px)

(1920 x 1080 px) obnovovací frekvence 60 Hz

jas 230 ANSI lm

podpora technologie Samsung PurColor, HDR10+ , Crystal Picture Engine

, Crystal Picture Engine Wi-Fi 5 a Bluetooth v5.2

OS Tizen se Samsung TV Plus

se Samsung TV Plus integrovaný hlasový asistent Alexa

Samsung Freestyle 2. generace je nyní dostupný v předprodeji v USA za 799 $. V ČR by se pak odhadovaná cena bez DPH mohla pohybovat okolo 17 660 Kč. Na to si ale musíme ještě chvíli počkat.

Jakou hru byste si chtěli zahrát na 100″ úhlopříčce?

zdroj: fonearena, 9to5google