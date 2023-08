I přestože je herní konzole Xbox Series X mezi námi již řadu let, dočkala se až nyní menšího vylepšení v podobě „kosmetického faceliftu“, díky kterému bude vypadat jako nová. Microsoft si pro nás totiž připravil řadu několika nových, oficiálních krytů, které pomohou změnit vzhled konzole během několika málo chvil. Zřejmě se jedná o reakci na kryty pro PS5 od Sony.

If you want to know more about the new Xbox Series X Console Wraps, then we’ve got you covered 😏

Check out the Wire for more details and pre-order today: https://t.co/gNFb38BhDS pic.twitter.com/snHqepsKOw

— Xbox (@Xbox) August 21, 2023