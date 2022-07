Před pár dny jsme vás informovali o analýze, ze které vyplynulo, že Google může potenciálně přijít o spoustu zákazníků a to kvůli problémům s telefony Google Pixel 6. Situace je sice mnohem lepší než na podzim minulého roku, avšak problémy bohužel nekončí. Stále více uživatelů si totiž stěžuje mrtvé pixely (nejen) u selfie kamerky.

Problém se začal většině uživatelů odhalovat na začátku letošního roku (nebo později) a projevuje se tak, že se na displeji ukáže několik černých bodů, které vypadají jako mrtvé pixely. Ve většině případů se to děje u selfie kamerky, ale několika uživatelům se ukázaly třeba i v pravém horním rohu. Někteří lidé navíc tvrdí, že se tento nežádoucí efekt časem zvětšuje.

Bohužel v tuto chvíli neexistuje žádné řešení, pár přispívajících tvrdí, že jim pomohla aktualizace softwaru, což by naznačovalo, že jde o softwarový problém. To by byla lepší varianta. V opačném případě byste totiž museli svůj mobil poslat do servisu nebo k prodejci v rámci záruky. Doufejme tedy, že se americké společnosti povede co nejdříve problém vyřešit v rámci updatu.

Měli jste někdy problém s mobilem od Googlu?

Zdroj: TechRadar