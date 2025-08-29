Pixel 10 Pro nepříjemně překvapil nové majitele. Nabíjení je mnohem pomalejší, než by mělo být Hlavní stránka Zprávičky Google začal prodávat telefony řady Pixel 10 Slibuje u nich rychlejší nabíjení a vyšší výdrž První zkušenosti nových majitelů jsou spíše rozpačité Sdílejte: Libor Foltýnek Publikováno: 29.8.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Google uvedl do prodeje nejnovější model telefonů Pixel 10 a Pixel 10 Pro. Noví majitelé jsou ale zaražení. Přestože Google sliboval nabití do 70 % za 30 minut, realita se zdá být úplně jinde. Že se telefon bude rychle vybíjet, zatímco se do něj bude stahovat několik set GB dat a instalovat desítky aplikací, mě nepřekvapilo. Je běžné, že po prvním zapnutí je zařízení podstatně více zatížené, než během běžného používání – v pozadí probíhá synchronizace fotek, stahování aktualizací a indexování dat. Všechny tyto procesy znamenají nejen vyšší spotřebu energie. Co už mě ale překvapilo, byla situace, kdy jsem telefon položil na bezdrátovou nabíječku Qi2 – ta nedokázala ani udržet úroveň nabití. Po poklesu na 13 % jsem proto připojil originální kabelovou nabíječku od Google s výkonem 33 W. Ani poté ale telefon nezačal nabíjet obvyklou rychlostí – ukazoval, že plného nabití dosáhne až za více než 4 hodiny! Když je nabíjení pomalé Mnoho uživatelů v takové chvíli začne mít obavy, jestli není něco špatně s nabíječkou, kabelem nebo dokonce s telefonem samotným. Je však potřeba vzít v úvahu, že telefon při zátěži (například právě během první instalace a obnovy dat) omezí rychlost nabíjení právě kvůli ochraně baterie před přehřátím. Pokud se zařízení začne nadměrně zahřívat, telefon automaticky zpomalí nabíjecí výkon, aby nedošlo k poškození baterie nebo v krajním případě i telefonu samotného. Tohle chování je do značné míry normální a poměrně běžné i u jiných značek – ovšem ne až v takové míře, jak jsem zažil právě teď u Pixelu 10 Pro. Trochu mě proto překvapilo, jak moc dokáže reálné zatížení zpomalit nabíjení. Řada Google Pixel 10 přichází! Jako první Android láká na magnety, známe české ceny Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Když jsem telefon odpojil od nabíječky, nechal chvíli v klidu a zase připojil, zobrazila se optimističtější doba nabíjení asi 2 hodiny. To je pořád víc, než Google slibuje, ale budiž. jenže právě teď je 19:15, telefon měl být už na 100%, ale realitou je pouhých 72 %. Systém nabízí možnost provedení diagnostiky baterie. Podle ní je ale všechno v pořádku. Má Pixel 10 Pro problém? Je to rozhodně něco, na co by si měli dát pozor ti, kteří plánují například používat nový telefon jako navigaci v autě během léta. Pokud totiž kombinujete náročné aplikace, vysokou teplotu v autě a rychlou nabíječku, může se stát, že telefon nejenže nebude nabíjet dostatečně rychle, ale v extrémních případech bude procento nabití dokonce klesat. V této chvíli je příliš brzo na dostatečné ověření, jak moc rozšířený problém je. Ale na můj dotaz ve skupině na Facebooku jsem dostal tuto odpověď. Chce to chladnou hlavu Pokud se vám telefon krátce po koupi nabíjí pomaleji, než výrobce uvádí, nemusí být hned důvod k panice. Většinou stačí telefon nechat chvíli odpočinout, omezit zátěž, a během několika dní se nabíjecí rychlost ustálí na běžné úrovni. Přesto je dobré vědět, že rychlé nabíjení není samozřejmost, zvláště pokud je telefon zatížený a zahřívá se. Zaznamenali jste pomalé nabíjení u Pixelu 10 Pro? Zdroj: vlastní O autorovi Libor Foltýnek Libor Foltýnek je redaktor s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti technologií a fotografie. Jeho práce je charakterizována důkladným výzkumem, poutavým vyprávěním a praktickými radami, které zpřístupňují… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář baterie Google Pixel 10 Pro nabíjení Mohlo by vás zajímat Druhé véčko od Xiaomi prý nabídne fantastické zlepšení. Ocení ho každý Adam Kurfürst 6.1. Konec rozdílů. Nabíjení Androidu nabíječkou z iPhonu musí od roku 2025 fungovat Peťo Vnuk 5.1. Google Pixel se naučil skvělý trik při nabíjení, dohání tak konkurenci Libor Foltýnek 13.12.2024 Konec dobíjení elektromobilů? Baterii budete moci obratem vyměnit za plně nabitou Jana Skálová 29.12.2024 Nový Honor Magic7 Lite vsadil všechny trumfy na baterii. Kapacitou skutečně překvapí, ale co zbytek výbavy? Adam Kurfürst 3.1. Google radí, jak prodloužit výdrž baterie. Nepřináší nic převratného Libor Foltýnek 31.12.2024