Známe české ceny Xiaomi 13T a 13T Pro, konkurenci zatopí

Známý český obchod zařadil do nabídky Xiaomi 13T a Xiaomi 13T Pro.

Nejenže tak potvrdil specifikace připravovaných novinek, ale zveřejnil také jejich cenu.

Novinky budou o něco levnější, než tvrdily předešlé úniky.

Nestává se příliš často, že by se český internetový obchod stal zdrojem úniku informací o dosud nepředstavených smartphonech. Přesto právě k tomu nyní došlo a díky tomu se nám dostalo potvrzení nejen očekávaných specifikací dosud nepředstavených Xiaomi 13T a Xiaomi 13T Pro, ale především také cen, se kterými smartphony vstoupí na náš trh.

Levnější než se čekalo

Smartphony Xiaomi 13T a Xiaomi 13T Pro se staly předmětem úniku týkajícího se jejich cen teprve nedávno. Dle něj by v zahraničí měla cena Xiaomi 13T činit 699€ a v případě Pro modelu pak 899€. V přepočtu by se tedy mělo jednat přibližně o 17 a 22 tisíc Kč. Nicméně, jak se nyní zdá, české ceny Xiaomi 13T a 13T Pro budou patrně ještě o něco málo nižší. Konkrétně by Xiaomi 13T mělo stát 14 990 Kč a Xiaomi 13T Pro 20 990 Kč s DPH. Samozřejmě je zde stále možnost, že je v daném e-shopu zobrazena předběžná cena a ještě dojde k její korekci, nicméně dané částky se nám jeví poměrně pravděpodobné.

Co se týče výbavy obou novinek, rozdíly se patrně skutečně omezí pouze na tři oblasti – výkon, paměť a rychlost nabíjení. Xiaomi 13T Pro by tak mělo nabídnout velmi výkonný čipset Mediatek Dimensity 9200+, 12 GB RAM, 512GB úložiště a 120W drátové nabíjení. Levnější Xiaomi 13T se pak musí spokojit s čipsetem střední třídy Mediatek Dimensity 8200-Ultra, 8 GB RAM a 256GB úložištěm. U levnějšího modelu pak lze 5 000mAh baterii nabíjet prostřednictvím 67W rychlonabíjení. Oba telefony pak mají podporovat 50W bezdrátové nabíjení.

Sestava fotoaparátů s puncem Leica bude obsahovat 50MPx primární, 50MPx zoom a 12MPx ultraširokoúhlý fotoaparát. Zahanbit se nenechá ani 6,67″ AMOLED displej o rozlišení 2712 x 1220 px, 144Hz obnovovací frekvenci a 2600 nitů. Na závěr pak připomeňme, že k oficiálnímu představení novinek dojde již 26.9.

Co na české ceny Xiaomi 13T a Xiaomi 13T Pro říkáte?