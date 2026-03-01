Rozšiřte konektivitu notebooku: Kovová dokovací stanice z Alzy v akci vyjde na necelých 800 Kč Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Metal USB-C Dock Station 5v1 je kompaktní dokovací stanice s HDMI 2.0, dvěma USB-A porty a Power Delivery až 140 W S kódem ALZADNY20 stojí 792 Kč místo 990 Kč (sleva 198 Kč) Nabízí 4K/60 Hz výstup a rychlost přenosu dat až 10 Gb/s v hliníkovém těle Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.3.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Moderní notebooky často šetří na konektorech – a právě dokovací stanice tento problém řeší. AlzaPower Metal USB-C Dock Station 5v1 aktuálně stojí 792 Kč se slevovým kódem ALZADNY20. S přes 2 000 prodanými kusy a 556 hodnoceními jde o prověřený model z rodiny AlzaPower. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete rozšířit konektivitu notebooku o HDMI, USB porty a zároveň nabíjet přes jeden kabel.⚠️ Zvažte, pokud máte slabší nabíječku (pod 100 W) nebo potřebujete připojit dva monitory – na to budete potřebovat jiný model.💡 Za 792 Kč dostáváte kovovou dokovací stanici s 4K/60 Hz výstupem a podporou Power Delivery 3.1, což je v této cenové hladině solidní nabídka. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle dokovací stanice zajímavá AlzaPower Metal 5v1 cílí na uživatele, kteří potřebují základní rozšíření konektivity bez zbytečného přeplácení. Varianta 140 W je zajímavá především pro majitele výkonnějších notebooků – díky Power Delivery 3.1 dokáže předat do notebooku až 128 W (12 W si dock ponechá pro vlastní provoz). To stačí i pro náročnější pracovní stroje. Co všechno nabízí Dokovací stanice disponuje HDMI 2.0 výstupem s podporou 4K rozlišení při 60 Hz. Dva USB-A 3.2 Gen 2 porty nabízejí rychlost přenosu až 10 Gb/s a výkon 10 W (5 V / 2 A) pro nabíjení připojených zařízení. Nechybí ani 3,5mm audio jack pro sluchátka nebo reproduktory. Důležité je zmínit, že pro optimální funkci je potřeba nabíječka s výkonem alespoň 140 W. Většina adaptérů v balení notebooků má pouze 65–67 W, což nemusí stačit a notebook může hlásit pomalé nabíjení. Toto je nejčastější zdroj negativních recenzí. KOUPIT DOKOVACÍ STANICI V AKCI Konstrukce a praktické použití Tělo je vyrobeno z hliníkové slitiny, která lépe odvádí teplo než plast. Rozměry 34 × 133 × 11,5 mm zajišťují, že dock zabere minimum místa. Připojovací kabel má délku pouze 15 cm, což je pro některé uživatele limitace – pokud potřebujete delší dosah, budete muset dokoupit prodlužovací USB-C kabel. Stanice funguje jako Plug & Play bez nutnosti instalace ovladačů. Podporuje Windows 7/8/10/11 i macOS. Důležité upozornění pro majitele Maců: HDMI výstup na macOS umožňuje pouze zrcadlení obrazu, nikoliv rozšíření pracovní plochy. Dock je kompatibilní i se Samsung DeX (Galaxy S8 a novější) a funguje také se Steam Deckem. Co říkají uživatelé Na Alze má dokovací stanice hodnocení 4,4 z 5 (556 hodnocení) a 84 % zákazníků ji doporučuje. Reklamovanost činí 1,64 %. Uživatelé chválí kompaktní rozměry, funkčnost 4K/60 Hz výstupu a fakt, že Power Delivery funguje spolehlivě. Několik recenzí zmiňuje úspěšné použití se Steam Deckem. Kritické hlasy se objevují častěji než u jednodušších produktů. Někteří uživatelé hlásí občasné výpadky – monitor se vypne, USB zařízení přestanou reagovat, a je nutné dock odpojit a znovu připojit. Několik recenzí upozorňuje na problémy s Mac zařízeními, zejména s MacBook Air M3, kde docházelo k výpadkům Wi-Fi. Další častá výtka se týká zahřívání – kovové tělo odvádí teplo, ale při delším provozu je znatelně teplé. A jak už bylo zmíněno, krátký kabel vadí mnoha uživatelům. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete připojit dva monitory, tento model nestačí – budete potřebovat variantu 8v1 Dual Screen nebo vyšší. Stejně tak pokud máte MacBook a chcete rozšířit pracovní plochu (ne jen zrcadlit), narazíte na systémové omezení. Pro uživatele se slabšími nabíječkami (pod 100 W) může být lepší volbou jednodušší model bez vysokého Power Delivery, který nebude hlásit nedostatečný výkon. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale hledáte jinou dokovací stanici, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné modely z rodiny AlzaPower Metal. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte základní dokovací stanici s HDMI výstupem, USB porty a podporou silného nabíjení, AlzaPower Metal 5v1 za 792 Kč nabízí solidní poměr cena/výkon. Hliníkové tělo, 4K/60 Hz a Power Delivery až 140 W jsou v této ceně nadprůměrné parametry. Naopak pokud potřebujete dva monitory, Ethernet port nebo máte problémy s kompatibilitou na Macu, zvažte některou z vyšších variant – 8v1 nebo 9v1. Hledáte jiné příslušenství ve slevě? Nedávno jsme vás informovali o dalších akcích👇 Autonabíječka za 120 Kč. Tahle z Alzy nabije dva mobily současně a navíc dobře vypadá Tahle nabíječka obslouží dvě zařízení současně a stojí jen 299 Kč. Má skvělé hodnocení Tuhle cestovní powerbanku teď koupíte za zlomek původní ceny. Má vestavěnou síťovou vidlici a adaptéry v balení VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY20 Používáte dokovací stanici, nebo vystačíte s konektory přímo na notebooku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza dokovací stanice Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! 