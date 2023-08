Microsoft uvádí Age of Empires IV na herní konzole Xbox

S hraním pomocí gamepadu pomůže novinka v podobě tutoriálu ve hře

Těšit se také můžete na řadu novinek usnadňujících ovládání hry

Společnost Microsoft potěšila řadu herních fanoušků uvedením hry Age of Empires IV: Anniversary Edition, kterou si nově můžete zahrát prostřednictvím herních konzolí Xbox Series X/S a Xbox One, a i přes Xbox Game Pass.

Jedná se tak o další velký počin poté, co v loňském roce World’s Edge a Xbox Game Studios oznámili, že Age of Empires přechází z PC na iOS a Android.

Age of Empires IV: Anniversary Edition – Official Console Launch Trailer

Pohodlně i s gamepadem

RTS hry nejsou koncipovány pro hraní na konzolích s ovládáním přes gamepad, nicméně Microsoft nám dokazuje, že se nejedná o nic z říše nemožného. Právě pro ty, kteří preferují hraní na konzolích, přichází novinka v podobě tutoriálu přímo v konzolové verzi hry Age of Empires IV. Tutoriál se postará o rychlé osvojení ovládání hry pomocí gamepadu pro co možná nejlepší herní zážitky. Navíc je k dispozici také volitelná podpora cross-play mezi hráči na PC a konzolích Xbox, plná podpora klávesnice a myši, dokonce i české titulky.

Řada novinek usnadňujících ovládání hry

Těšit se také můžete na novinku v podobě systému přiřazování priorit vesničanům, jednoduchým stisknutím tlačítka. Microsoft dále přidal řadu možností usnadňujících ovládání hry. Tyto možnosti zahrnují například možnost nastavení úrovní obtížnosti, režim vysokého kontrastu, hlasové vyprávění ve hře apod.

Hru Age of Empires IV budete moci hrát až se sedmi hráči v několika různých režimech na Xbox Series X/S a až se třemi hráči na Xbox One.

Dostupná rozlišení

Co se týče rozlišení, nejlepšího 4K se dočkáte na konzoli Xbox Series X. Na dalších konzolích Xbox se pak dočkáte rozlišení 1080p na Xbox Series S, 1440p na Xbox One X a 900p na Xbox One.

Verze Xbox Series X a S podporují až 60 fps, zatímco verze pro Xbox One je optimalizována na 30 fps.

Už se těšíte, až si zahrajete?

